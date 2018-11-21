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Еврокомиссия пригрозила Италии штрафом за несоответствие бюджета нормам ЕС

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Еврокомиссия (ЕК) через две недели может начать санкционную процедуру против Италии из-за несоответствия проекта бюджета страны на 2019 год нормам Евросоюза, заявил еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.

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Руководство ЕК отклонило доработанный Римом проект финансового документа, который нарушает так называемый Пакт стабильности и роста ЕС. Этот документ предполагает, что дефицит бюджета страны — члена сообщества не должен превышать 3% ее ВВП. Италия же на следующий год заложила показатель в 2,4%. При этом, по прогнозу Еврокомиссии, дефицит ее бюджета будет на пять сотых процента больше, а в 2020 году и вовсе составит 3,1%.

Теперь в течение двух недель государства — члены коалиции должны будут сказать, согласны ли они с оценкой ЕК, после чего будет подготовлена так называемая процедура чрезмерного дефицита бюджета. Она предполагает специальный план действий, который будет разработан для нормализации показателей итальянского бюджета, пишет ТАСС.

Вице-президент Еврокомиссии по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис считает, оправданными такие действия. Кроме того, он напомнил, что за неподчинение бюджетным правилам ЕС, в частности за нарушение пакта, на страну может быть наложен штраф в размере 0,2% ВВП.

В конце августа лидер партии «Движение пяти звезд», вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо подтвердил готовность Рима сократить взносы в бюджет Евросоюза на фоне миграционного кризиса.

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