Более 70% россиян вынуждены экономить

Более 70% граждан России вынуждены экономить, а каждый пятый житель страны может купить на свою зарплату лишь необходимый набор продуктов. Такие выводы содержатся в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

Социологи разделили население страны на четыре группы по уровню потребительского благополучия. В первую группу вошли россияне, находящиеся в зоне бедности — ее составляют 22% граждан РФ. Эти люди вынуждены жить в условиях жесткой экономии, поскольку их доходы позволяют им приобретать лишь необходимый набор базовых продуктов питания, уточняет «Газета.ру».

Еще более трети россиян (35,6%) составляют так называемую зону потребительского риска. Они могут нормально питаться и покупать одежду на свои доходы, однако приобретение предметов длительного пользования может оказаться им не по карману. У таких людей также отсутствуют возможности каким-либо способом повысить свой материальный статус, пишет ТАСС. Кроме того, в аналогичном положении находятся еще 14,1% участников исследования, однако в перспективе они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности.

В комфортной зоне находятся лишь 28,3% россиян, им доступны товары длительного пользования и они не ожидают ухудшения своих условий жизни.

10 октября председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что рост ВВП на 3,5% в течении шести лет позволит снизить бедность на 30%.