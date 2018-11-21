Женщина погибла под колесами фуры в Новгородской области

В Чудовском районе Новгородской области грузовик сбил женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм пешеход погибла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Новгородской области.

Авария произошла вечером во вторник, 20 ноября, недалеко от деревни Спасская Полисть. Грузовой автомобиль Volvo FH-12 допустил наезд на женщину, которая пыталась перейти проезжую часть. Отмечается, что пешеход переходила дорогу в непредусмотренном для этого месте. Об этом сообщает «Новгород.ру».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.