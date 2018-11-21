Новый спортивный городок построили в Астраханской области

В Камызякском районе Астраханской области на территории школы №4 построили целый спортивный городок. Стоимость реализации проекта составила 20 млн рублей.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс создали на площади 8 тыс. кв. м. Специалисты обустроили мини-футбольное поле с искусственным покрытием, круговые дорожки, а также секторы для прыжков в длину и высоту, универсальную спортивную площадку и целый гимнастический городок.

Помимо этого, были обустроены трибуны, которые могут вместить 50 человек единовременно. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Новый ФОК на территории школы появился благодаря местным жителям, которые в апреле 2018 года обратились с такой просьбой в администрацию губернатора. Строительство объекта осуществлено в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы».