Названа возможная цель выбежавшего на ВПП в Шереметьево мужчины

Мужчина, выбежавший на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево, возможно, хотел спрятаться, чтобы избежать наказания у себя на родине, в Армении. Такую точку зрения озвучил гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев в среду, 21 ноября.

20 ноября экипаж Boeing 737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем. На территории взлетно-посадочной полосы было обнаружено тело мужчины, погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

По данным «Известий», за несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за дебош на борту самолета. По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать в Армению. Однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван мужчина, проскользнув мимо полицейских, выбежал на взлетную полосу.

По мнению Горбачева, погибший хотел спрятаться в нише огромного самолета, а при взлете спрыгнуть. Но в итоге просто не рассчитал силы.

«Каким-то путем мог забраться в гондолу шасси и куда-то улететь, но он, наверное, не знал куда, на борту воздушного судна не написано, куда летит», — предположил эксперт, его слова приводит РЕН ТВ.

Между тем, источник «РИА Новости» в службе безопасности аэропорта рассказал, что Епремян числился обычным пассажиром рейса, а информации о том, что его депортировали из Испании и что за ним нужно проследить, не поступало.

Из-за данного инцидента сотрудникам аэропорта пришлось вносить коррективы в расписание вылетов. Пассажиры восьми рейсов ждали вылета в салоне самолетов.

Возбуждено уголовное дело «по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов».