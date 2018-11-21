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Названа возможная цель выбежавшего на ВПП в Шереметьево мужчины

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Фото: ТАСС
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Мужчина, выбежавший на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево, возможно, хотел спрятаться, чтобы избежать наказания у себя на родине, в Армении. Такую точку зрения озвучил гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев в среду, 21 ноября. 

20 ноября экипаж Boeing 737, вылетевшего из Москвы в Афины, сообщил диспетчеру о столкновении с «посторонним предметом», предположительно, зайцем. На территории взлетно-посадочной полосы было обнаружено тело мужчины, погибшим оказался Алберт Григори Епремян 1993 года рождения.

По данным «Известий», за несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за дебош на борту самолета.  По прибытии в Москву Епремяна должны были депортировать в Армению. Однако при посадке в перронный автобус до самолета в Ереван мужчина, проскользнув мимо полицейских, выбежал на взлетную полосу. 

По мнению Горбачева, погибший хотел спрятаться в нише огромного самолета, а при взлете спрыгнуть. Но в итоге просто не рассчитал силы.

«Каким-то путем мог забраться в гондолу шасси и куда-то улететь, но он, наверное, не знал куда, на борту воздушного судна не написано, куда летит», — предположил эксперт, его слова приводит РЕН ТВ

Между тем, источник «РИА Новости» в службе безопасности аэропорта рассказал, что Епремян числился обычным пассажиром рейса, а информации о том, что его депортировали из Испании и что за ним нужно проследить, не поступало. 

Из-за данного инцидента сотрудникам аэропорта пришлось вносить коррективы в расписание вылетов. Пассажиры восьми рейсов ждали вылета в салоне самолетов.

Возбуждено уголовное дело «по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов». 

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