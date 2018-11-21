Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

Генассамблея Международной организации уголовной полиции (Интерпол) избрала представителя Южной Кореи Ким Чон Яна новым президентом. Об этом говорится на странице в Twitter организации.

Голосование прошло 21 ноября на 87-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае. Яна избрали на двухлетний срок. Сообщается, что в 2012 году он вошел в исполнительный комитет организации, а уже спустя три года стал старшим вице-президентом Интерпола. После исчезновения предыдущего президента Мэн Хунвэя, он был назначен исполняющим его обязанности.

Хунвэй, который также занимал пост заместителя министра общественной безопасности Китая, возглавлял Интерпол до 7 октября 2018 года. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

Вторым кандидатом на пост президента был генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Именно его Financial Times называла фаворитом на выборах. С 2011 года он возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, а в 2016 году стал вице-президентом организации.

Против кандидатуры россиянина выступил глава украинского МИД Арсен Аваков. Он подчеркнул, что Украина готова оставить членство в Интерполе в случае, если пост главы организации займет представитель из России. Аваков добавил, что такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

Позже группа американских сенаторов опубликовала открытое письмо с просьбой не выбирать Прокопчука. В Кремле заявили, что такое обращение недопустимо и является вмешательством в избирательный процесс.