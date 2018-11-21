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Продлен срок ареста экс-зампреду заксобрания Нижегородской области

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Нижегородский районный суд продлил срок заключения под стражей экс-зампреду областного законодательного собрания региона Олегу Сорокину до 1 апреля 2019 года. Предварительное слушание проходило два дня в закрытом режиме. Основное начнется 26 ноября.

Сорокин обвиняется в похищении помощника экс-зампреда законодательного собрания Нижегородской области Михаила Дикина — Александра Новоселова — в 2004 году, а также в получении крупной взятки в 2013 году от предпринимателя Мансура Садекова, передает ИА «НьюсНН».

Напомним, бывшего депутата Верховного совета Хакасии заподозрили в хищении средств, выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. По версии следствия, чиновник и должностное лицо Управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района похитили более 9 млн рублей при реализации программы регионального правительства «Социальная поддержка граждан».

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