Возле школы в Барнауле избили двух детей

На территории школы № 98 в Барнауле жестоко избили двух детей. 23 октября группа из 15 человек напала на двух ребят. Пострадавших госпитализировали, потребовалась операция.

Их родители утверждают, что нападавшие пропагандируют «блатные понятия». В СУ СКР по Алтайскому краю выясняют обстоятельства инцидента. Отец одного из участника драки Алексей Леонов позвонил в редакцию altapress.ru и заявил, что это был конфликт между несколькими школьниками.

В Тамбове 12 ноября избили 10-летнего мальчика. Он шел со стадиона возле школы № 36, когда на него напали три подростка. По словам мамы пострадавшего, они были старше на несколько лет.