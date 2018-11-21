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Пенсионер пытался поджечь себя перед посольством России в Ереване

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Фото: посольство России в Армении/embassyru.am
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Пожилой мужчина пытался поджечь себя около здания посольства России в Ереване, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на армянский сайт криминальной хроники Shamshyan.

Инцидент произошел во вторник, 20 ноября, на улице Григора Лусаворича, где располагается посольство. 81-летнего жителя Тавушской области Наримана Мурадяна, угрожавшего совершить акт самосожжения, доставили в отделение полиции. Пенсионер сообщил, что хотел сжечь себя перед российским диппредставительством из-за тяжелых социальных условий. У мужчины обнаружили бутылку с бензином, передает НСН.

Ранее гражданина Армении сбил самолет в московском аэропорту Шереметьево. Погибшим оказался 25-летний Алберт Григори Епремян. Мужчину за несколько часов до гибели сняли с рейса, который следовал из Мадрида, из-за драки с актером Сергеем Радченко. Епремяна должны были депортировать в Армению, однако во время посадки в автобус, на котором пассажиров подвозили к вылетающему в Ереван самолету, мужчина убежал. Известно, что он перебежал несколько полос, когда его сбил самолет на взлетном поле. Возбуждено уголовное дело.

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