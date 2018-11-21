Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре 21-22 ноября

Москвичей предупредили об усилении ветра 21 и 22 ноября с порывами до 15 м/с. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице 21 ноября составит от –1 до +1 градуса, ожидается небольшой снег и гололедица. В ночь на 22 ноября в Москве ожидается понижение температуры до –5 градусов, в Подмосковье — до –8 градусов. Скорость ветра может достигать 7-12 м/с.

Облачная погода с прояснениями сохранится в регионе в четверг, также возможны осадки в виде небольшого снега и гололедица. Порывы ветра ночью и днем 22 ноября могут достигать 15 м/с, в связи с чем в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, пишет сетевое издание m24.ru. По данным синоптиков, ветер сохранится в столице и области 23 и 24 ноября.

20 ноября синоптики предупредили россиян о похолодании из-за приближения арктического циклона.