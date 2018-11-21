Власти Пензы хотят сохранить троллейбусные перевозки

Мэр Пензы дал поручение принять все меры для сохранения троллейбусных перевозок в городе. Предприятие, которое владеет транспортом, находится в сложном финансовом положении.

В ведении «Пензалифта» находится 15 троллейбусов. Еще в октябре 2017 года Федеральная налоговая служба по Пензенской области подала исковое заявление о признании предприятия банкротом, однако летом 2018 года стало известно, что в иске отказано. При этом в мэрии отмечают, что троллейбусы являются экологически чистым транспортом, и намерены принять все усилия для сохранения перевозок. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Меры, которые необходимо принять для оздоровления ситуации в «Пензалифте», обсудили на совещании по вопросу транспортной системы города.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают самым опасным общественным транспортом маршрутки. Троллейбусами, автобусами или трамваями, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пользуются 74% респондентов.