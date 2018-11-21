Прямой эфир

Власти Пензы хотят сохранить троллейбусные перевозки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Пензы дал поручение принять все меры для сохранения троллейбусных перевозок в городе. Предприятие, которое владеет транспортом, находится в сложном финансовом положении.

В ведении «Пензалифта» находится 15 троллейбусов. Еще в октябре 2017 года Федеральная налоговая служба по Пензенской области подала исковое заявление о признании предприятия банкротом, однако летом 2018 года стало известно, что в иске отказано. При этом в мэрии отмечают, что троллейбусы являются экологически чистым транспортом, и намерены принять все усилия для сохранения перевозок. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Меры, которые необходимо принять для оздоровления ситуации в «Пензалифте», обсудили на совещании по вопросу транспортной системы города.

Ранее сообщалось, что большинство россиян считают самым опасным общественным транспортом маршрутки. Троллейбусами, автобусами или трамваями, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пользуются 74% респондентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правительство Москвы выделило более 4 млрд рублей на новый вид транспорта
Правительство Севастополя потратит 237 млн рублей на развитие транспорта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017