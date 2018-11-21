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Расписание «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово изменится с 30 ноября по 4 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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График движения «Аэроэкспрессов» между Москвой и аэропортом Домодедово изменится с 30 ноября по 4 декабря, сообщила компания-перевозчик.

В указанный период отклонение привычного времени отправления поездов с Павелецкого вокзала «составит от минус 3 до минус 6 минут». Прибывать в воздушную гавань составы будут в соответствии с существующим графиком, пишет «РИА Новости».

15 ноября стало известно, что дети в возрасте до 14 лет смогут совершать поездки на «Аэроэкспрессе» за 1 рубль с 1 декабря 2018 года по 15 января 2019-го.

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