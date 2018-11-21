В аэропорту Львова задержали пассажира с 17 кг золота

Сотрудники государственной фискальной службы (ГФС) и службы безопасности Украины в результате досмотра обнаружили в багаже у одного из пассажиров, прибивших рейсом из Стамбула, 17 кг золотых изделий.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что обладатель драгоценностей был задержан правоохранителями, а золото изъято. В ГФС Украины сообщили, что «в содействии незаконному ввозу золотых изделий подозреваются сотрудники таможенного поста «Львов-Аэропорт».

Агентство «Униан» уточняет, что происшествие произошло 20 ноября. Львовский общественный деятель Иван Спринский на своей странице в Facebook рассказал, что пассажиру с драгоценным грузом удалось успешно пройти таможенный контроль, но его персоной заинтересовались представители службы безопасности Украины. Ориентировочная стоимость изъятых украшений, по его словам, составляет сумму порядка $300 тыс.

В августе 2018 года на российско-китайской границе в Забайкальске была задержана гражданка РФ, которая пыталась нелегально вывести 3 кг золота через автомобильный пункт пропуска. В марте текущего года в международном аэропорту японского города Хакодатэ пограничники задержали трех контрабандисток, в бюстгальтерах которых находилось золото на 50 млн йен (27 млн рублей).