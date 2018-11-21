В сборной США по футболу заинтересовались услугами экс-тренера «Реала»

Бывший тренер мадридского ФК «Реал» Хулен Лопетеги может возглавить сборную США по футболу. Об этом пишет Sports Illustrated.

В услугах специалиста заинтересовались в Федерации футбола США. По данным издания, в Лопетеги видят тренера, который способен улучшить результаты сборной. В настоящее время в команде есть много молодых футболистов, желающих использовать опыт Лопетеги. Как пишет «Спорт-Экспресс», специалист и сам проявляет интерес к сборной США, потому в ближайшее время полетит за океан для обсуждения деталей контракта.

Хулен Лопетеги работал с молодёжью в национальной команде Испании и «Реале». В настоящее время у сборной США по футболу нет постоянного главного тренера. Команду временно возглавляет Дэйв Сарачан, под чьим руководством американцы одержали три победы, пять матчей проиграли и трижды сыграли вничью.