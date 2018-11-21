Прямой эфир

Уникальный спектрометр изобрели на Урале

0
Фото: Технопарк «Университетский»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты компании-резидента технопарка «Университетский», который находится в Екатеринбурге, создали уникальный прибор, который способен на месте определить состав вещества. Проект получил название ЛИС-01.

Как рассказали в научно-производственном предприятии «Структурная диагностика», прибор предназначен для контроля металлопроката, определения марок стали, лома цветных и черных металлов и сплавов. Он способен быстро определить в составе углерод, хром, кремний, никель, медь и многое другое. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В компании отметили, что теоретически прибор можно использовать в любой сфере, где необходимо определить состав вещества, будь то драгоценные камни или породы дерева, а также провести анализ на наличие взрывчатых и наркотических вещества. Также по поверхности пальца человека можно определить, имел ли этот человек контакт с каким-либо веществом.

Спектрометр определяет состав вещества всего за 2–3 секунды. В недавнем времени его улучшили и теперь возможно проводить анализ при температуре от -15 до +40 градусов, вместо предыдущего диапазона от +10 до +30.

Как пояснил генеральный директор компании Илья Карькин, изобретение уже внесено в Государственный реестр средств измерений и допущен к применению в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирские ученые разработали самоходную детскую коляску
Школьница из Татарстана изобрела устройство против засыпания водителей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017