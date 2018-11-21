Уникальный спектрометр изобрели на Урале

Специалисты компании-резидента технопарка «Университетский», который находится в Екатеринбурге, создали уникальный прибор, который способен на месте определить состав вещества. Проект получил название ЛИС-01.

Как рассказали в научно-производственном предприятии «Структурная диагностика», прибор предназначен для контроля металлопроката, определения марок стали, лома цветных и черных металлов и сплавов. Он способен быстро определить в составе углерод, хром, кремний, никель, медь и многое другое. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В компании отметили, что теоретически прибор можно использовать в любой сфере, где необходимо определить состав вещества, будь то драгоценные камни или породы дерева, а также провести анализ на наличие взрывчатых и наркотических вещества. Также по поверхности пальца человека можно определить, имел ли этот человек контакт с каким-либо веществом.

Спектрометр определяет состав вещества всего за 2–3 секунды. В недавнем времени его улучшили и теперь возможно проводить анализ при температуре от -15 до +40 градусов, вместо предыдущего диапазона от +10 до +30.

Как пояснил генеральный директор компании Илья Карькин, изобретение уже внесено в Государственный реестр средств измерений и допущен к применению в России.