Коту Терезы Мэй понадобилась помощь полицейского

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри не мог вернуться домой во время дождя. На помощь любимцу премьер-министра Терезы Мэй пришел полицейский.

Видео инцидента было в среду, 21 ноября, опубликовано в Сети.

Как видно на кадрах, во время возвращения кота домой, дверь в резиденцию была закрыта. В итоге кот сел и стал терпеливо ждать, когда кто-нибудь ему поможет. Вскоре на подмогу пришел полицейский, стоявший рядом.

Некоторые пользователи Сети задались вопросом, мог ли полицейский уходить со своего места либо ему пришлось нарушить правила, чтобы помочь четвероногому. Также были и те, кто шутил, что кот так развлекался. И, как только ему удалось попасть внутрь, стал проситься обратно.

«Ларри использует свои превосходные экстрасенсорные навыки, чтобы открыть дверь, не поднимая лапу», — писали в комментариях к ролику.

В феврале Ларри подрался с котом Палмерстоном, проживающим в британском МИДе.