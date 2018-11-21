Прямой эфир

Коту Терезы Мэй понадобилась помощь полицейского

0
Фото: Global Look Press/Pete Maclaine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный мышелов правительства Великобритании кот Ларри не мог вернуться домой во время дождя. На помощь любимцу премьер-министра Терезы Мэй пришел полицейский.

Видео инцидента было в среду, 21 ноября, опубликовано в Сети.

Как видно на кадрах, во время возвращения кота домой, дверь в резиденцию была закрыта. В итоге кот сел и стал терпеливо ждать, когда кто-нибудь ему поможет. Вскоре на подмогу пришел полицейский, стоявший рядом.

Некоторые пользователи Сети задались вопросом, мог ли полицейский уходить со своего места либо ему пришлось нарушить правила, чтобы помочь четвероногому. Также были и те, кто шутил, что кот так развлекался. И, как только ему удалось попасть внутрь, стал проситься обратно.

«Ларри использует свои превосходные экстрасенсорные навыки, чтобы открыть дверь, не поднимая лапу», — писали в комментариях к ролику.

В феврале Ларри подрался с котом Палмерстоном, проживающим в британском МИДе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кот побил енота при попытке пробраться в дом
Суслики преодолели 14 км по льду до острова Колючина на Чукотке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017