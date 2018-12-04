С течением времени российская финансовая система может получить принципиально новый портрет рядового участника. И это будет уже не вкладчик, а инвестор. Тот факт, что число участников фондового рыка постоянно растет, свидетельствует и о росте финансовой грамотности, и о всё большей заинтересованности населения не просто сберегать, а пытаться зарабатывать.

Максимальная процентная ставка по вкладам в российских банках (топ-10 по депозитам физических лиц) с конца декабря 2017 года до начала апреля 2018-го снизилась на 0,72%, составив 6,66%. За весь 2017 год снижение произошло на 1,11%, а если считать с конца кризисного 2014 года, ставки по депозитам упали более чем вдвое.

Примерно с конца лета 2018 года банки изменили свою процентную политику из-за увеличения ключевой ставки ЦБ до 7,5%. И вот уже средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков на сегодняшний день превышает 7%. Пересмотреть ставки в сторону повышения банки побуждал, в частности, и тренд на отток денег населения из вкладов. По нашим расчетам, средства физических лиц в банках в октябре повторили негативную динамику прошлого месяца (-0,04%) и составили 26,6 трлн рублей. Банковские депозиты перестают быть способом получения дохода, становясь в первую очередь сберегательным гарантийным инструментом с небольшой компенсационной премией.

И хотя пока сколь бы то ни было существенный отток средств с депозитных счетов не стал откликом граждан на снижение доходности банковских депозитов, можно сделать совершенно однозначный вывод: последние цифры размещения средств населением на фондовом рынке являются рекордными. Объем денег граждан на нем, по данным биржи на начало года, достиг 1,1 трлн рублей, исторически преодолев знаковую отметку 1 трлн.

Показателем притока инвесторов на биржу является рост брокерских счетов (где скопилось порядка 850 млрд рублей против 520 млрд рублей годом ранее) и счетов доверительного управления (310 млрд рублей против 170 млрд рублей).

На третьем месте по объему средств находились индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с льготами по НДФЛ, сумма на которых достигла 45 млрд рублей. Это вдвое выше прошлогоднего уровня, и это направление — лидер по динамике. По данным Московской биржи и Национальной ассоциации участников фондового рынка, на конец 2017 года было открыто 302 тыс. ИИС (на конец 2016 года — 195,2 тыс.).

Будет очень интересно посмотреть обновленную статистику по клиентам биржи — физлицам за 2018 год, ведь уже по данным III квартала можно видеть продолжение тренда, связанного с ростом числа счетов граждан на фондовом рынке. По данным биржи, число активных счетов клиентов-физлиц достигло 141 тыс. по итогам трех кварталов 2018 года, а прирост составил максимально высокие за период с 2014 года 52% в годовом выражении. Число зарегистрированных клиентов-физлиц достигло 2,39 млн человек, что соответствует 27-процентной динамике в годовом выражении.

Драйвером дальнейшего роста денежных средств населения на фондовом рынке будет не только нынешний тренд на снижение привлекательности банковских депозитных ставок (даже несмотря на последние шаги по их небольшому увеличению). Свою роль сыграет и появление новых, и популяризация существующих предложений для массовых инвесторов. В том числе ИИС. Этот инструмент набирает всё больше «поклонников и сторонников» за счет отмены налога на купонный доход и на разницу между ценой покупки и номиналом облигации. Также растет спрос на народные ОФЗ, в том числе из-за расширения Минфином списка уполномоченных банков по их продаже.

Популярнее становятся и полисы инвестиционного страхования жизни — данный инструмент активно предлагается в сетевой инфраструктуре крупных федеральных банков. Еще один фактор — получение или использование лицензий профучастников заметными розничными игроками. В данном случае банк открывает счета клиентам уже напрямую, а не через своих партнеров.

Конечно, пока общий объем инвестиций граждан в фондовый рынок значительно меньше (примерно в 20 раз), чем средства населения в банках. Один из принципиальных факторов состоит в том, что эти вложения не покрываются госгарантиями (в отличие от банковских вкладов, где суммы до 1,4 млн рублей застрахованы).

В связи с этим представляется, что продолжат завоевывать популярность консервативные, надежные инструменты долгосрочных инвестиций. Например, по уже упомянутому выше госдолгу российского правительства (ОФЗ-н, ОФЗ для населения) не только доходность выше ставок по депозитам (выпуск от февраля 2018 года), но и есть гарантия государства на возврат вложенных инвестором средств.

Автор — руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства

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