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Каток с цветным льдом откроют на набережной Красноярска

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В Красноярске откроют каток с цветным льдом. Он появится на левобережной набережной на верхнем ярусе, от спуска с Центрального парка до площадки «Арт-берег».

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, площадь катка составит 3 тыс. кв. м. Его особенностью станет новая яркая иллюминация внутри льда.

Рядом с площадкой будет действовать и теплый визит-центр, построенный около года назад. Внутри оборудованы туалеты, есть автоматические камеры хранения, помещение оснащено зарядными устройствами для телефонов.

Заливать каток начали с середины ноября, сейчас работы еще не завершены. Ледовая площадка ждет посетителей в первых числах декабря. Для взрослых входной билет будет стоить 80 рублей и столько же — прокат коньков в час.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе уже открыли ледовый каток, площадь которого 5 тыс. кв. м.

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