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Российский футбольный союз подвел итоги Лиги наций для России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в беседе с «360» подвел итоги турнира Лига наций. По мнению эксперта, российская сборная заслуживала победу в группе.

«Сегодня мы оказались слабее. Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло», — подчеркнул Алаев.

Он также отметил, что теперь команда ждет жеребьевку чемпионата Европы.

21 ноября сообщалось, что в решающем матче со шведами в Стокгольме сборная России проиграла со счетом 0:2 и заняла второе место в группе с семью очками. Таким образом, в элитный дивизион Лиги наций прошла Швеция, опередившая россиян по дополнительным показателям.

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