Вандалы повредили аллею Героев в Бердске

На аллее Героев в Бердске Новосибирской области неизвестные изрезали шесть из десяти табличек с именами героев Советского Союза. Как только в полицию поступило сообщение об акте вандализма, испорченные баннеры были демонтированы.

Сумму ущерба подсчитают в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Таблички заменят на новые, пишет vn.ru.

По мнению горожан, въезд в город — не самое удачное место для аллеи Героев. Полиция начала уголовно-процессуальную проверку по статье «Вандализм».