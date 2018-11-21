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Стелу «Сахалин» установят в Ново-Александровске за 1,5 млн рублей

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В городе Ново-Александровске на Сахалине планируют построить сквер и установить в нем стелу «Сахалин». На проведение инженерных изысканий для строительства из бюджета Южно-Сахалинска будет выделено 1,5 млн рублей.

Условия конкурса опубликованы на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства города. Подрядчик должен будет провести геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания, согласовать результаты с заказчиком, отдать их на государственную экспертизу и подготовить итоговую документацию.

ИА SakhalinMedia уточняет, что аукцион пройдет 17 декабря. Затем у исполнителя будет 130 дней на то, чтобы выполнить работу.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине хотят провести гонки на собачьих упряжках. На это власти Южно-Сахалинска готовы выделить около 79 тыс. рублей.

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