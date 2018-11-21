Ученики школы на Сахалине занимаются при температуре +14 в классах

В городе Макарове на Сахалине температура в помещении школы № 1 составляет +14 градусов. Ученикам приходится заниматься в зимней обуви и в одежде. По санитарным нормам в учебных классах, вестибюле и столовой температура должна поддерживаться на уровне +18...+24 градуса.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, в Макарове недавно закрыли одну из пяти городских котельных. Она подавала отопление трем школам. Их переключили на центральную котельную, после чего температура в одной из школ резко упала.

Сегодня днем, 21 ноября, в школе проходили ремонтные работы. По словам специалистов, причиной плохого теплоснабжения учебного заведения стали пробки в тепловом узле. Сейчас идет замена сетки в узле. Когда неполадки будут устранены, пока не уточняется.

Ранее сообщалось о том, что в Кишиневе без тепла в квартирах остались жители около 200 многоэтажек. Это произошло из-за коммунальной аварии: лопнула труба, которую не меняли уже около 40 лет.