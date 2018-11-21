Число заболевших корью на Украине выросло на 10%

За последнюю неделю корью на Украине заболели 1855 человек, что на 10% выше показателей предыдущей недели. Об этом во вторник сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения страны на своем сайте.

Среди заболевших 548 взрослых и 1307 детей. По мнению ведомства, единственный способ остановить вспышку вируса — вакцинация.

«Прививки помогут защитить организм от кори. Даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости», — говорится в сообщении.

В наибольшей опасности находятся дети от 5 до 9 лет. С начала года вирусом кори в стране заболели 39 952 человека (15 151 взрослый и 24 801 детей), а от осложнений умерли 15 (4 взрослых и 11 детей).

20 ноября сообщалось, что в Карелии за неделю выявлено более 4,7 тыс. случаев ОРВИ. В Роспотребнадзоре уточняют, что заболеваемость по республике находится на уровне эпидемического порога.