Горячую линию по уборке снега организовали во Владимире

Администрация Владимира открыла в городе горячую линию по уборке снега, куда горожане смогут обратиться с возможными проблемами, предложениями и пожеланиями.

Горячая линия по вопросам качества уборки города в зимний период заработала со вторника, 20 ноября. Обратиться за помощью горожане могут по телефону 53-26-30 по будням с 8:30 до 17:00. Об этом сообщают ИА «Владимирские новости».

Как напомнили в мэрии, за уборку дворов многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ, а за чистоту центральных улиц и площадей, скверов МУП «Центр управления городскими дорогами».