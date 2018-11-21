Прямой эфир

Горячую линию по уборке снега организовали во Владимире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация Владимира открыла в городе горячую линию по уборке снега, куда горожане смогут обратиться с возможными проблемами, предложениями и пожеланиями.

Горячая линия по вопросам качества уборки города в зимний период заработала со вторника, 20 ноября. Обратиться за помощью горожане могут по телефону 53-26-30 по будням с 8:30 до 17:00. Об этом сообщают ИА «Владимирские новости».

Как напомнили в мэрии, за уборку дворов многоквартирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ, а за чистоту центральных улиц и площадей, скверов МУП «Центр управления городскими дорогами».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дорожные службы Барнаула работают в особом режиме из-за непогоды
Длинные очереди выстроились у шиномонтажных мастерских Ростова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017