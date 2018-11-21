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Экологическая акция пройдет в национальном парке «Куршская коса»

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На территории «Визит-центра» национального парка «Куршская коса» в Калининградской области в субботу, 24 ноября, состоится экологическая акция. Волонтеры займутся благоустройством и уборкой, а также проведут красочный флешмоб.

Как сообщили Калининград.Ru в пресс-службе нацпарка, на данный момент свое участие в акции подтвердили 350 человек. В планах благоустроить территорию «Визит-центра» около Богатырской часовни и убрать мусор на побережье в районе поселка Лесного.

Помимо этого, на берегу моря добровольцы проведут красочный флешмоб. Они сплетут огромную косу из 600 м атласной ткани синего и зеленого цветов, символизирующих переплетение водных ресурсов с растительностью на Куршской косе. Она будет 200 м в длину и 10 м в ширину.

В нацпарке отметили, что организаторы мероприятия в такой форме хотят показать значимость защиты и ухода за такими природными памятниками, как Куршская коса.

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