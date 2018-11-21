Пионерский сквер в Нижнем Тагиле реконструируют в 2019 году

В Нижнем Тагиле планируют реконструировать Пионерский сквер. Работы начнут в 2019 году. Проект реконструкции обсудили в администрации города во вторник, 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно плану, в сквере планируют обустроить игровые и спортивные площадки, отремонтировать внешнее ограждение и освещение, установить новые скамейки и урны, а также провести озеленительные работы. Об этом пишет ТагилСити.ру.

Проект должно одобрить министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Именно оно будет финансировать реконструкцию.

Помимо сквера, на следующий год запланирован ремонт площади Танкостроителей на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Зари.