Отделение скорой помощи расформируют в одном из районов ЕАО

Облученский район ЕАО может остаться без службы скорой помощи. Отделение сокращают в Теплоозерской центральной районной больнице, которая обслуживает несколько сел района.

Областное правительство получило уведомление о предстоящем сокращении 22 сотрудников больницы. Под оптимизацию штата попали фельдшеры, водители и медсестры, которые работают в подразделении неотложной медицинской помощи.

Как уточняет ИА EAOMedia, сейчас рассматривается вариант с дневной работой специалистов «скорой», однако местных жителей беспокоит то, что они не смогут получить экстренную помощь в вечерние и ночные часы. Вызовы будет принимать областная станция скорой помощи, но новый принцип работы пока не определен.

Информацию о предстоящем сокращении агентству подтвердили в районном центре занятости населения, а также в самой ЦРБ. Там уточнили, что с 28 декабря без работы останутся семь фельдшеров, три медсестры и 12 водителей. В региональном управлении здравоохранения не смогли предоставить оперативный комментарий.

Ранее медицинские власти в ЕАО заявили о перевыполнении плана вакцинации против гриппа. Привили более 70 тыс. жителей региона.