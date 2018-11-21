Игроков «ПСЖ» разыграли запретом плевать на поле и праздновать голы

Футболисты парижского «ПСЖ» стали жертвами социального эксперимента клубной пресс-службы. На неделе на базу команды приехал актер, который представился организатором чемпионата Франции.

Он рассказал футболистам о выдуманных нововведениях в правилах. В частности, он отметил, что игрокам будет запрещено праздновать голы дольше 10 секунд. Это шокировало Дани Алвеса и Юлиана Дракслера.

Также он сообщил, что игроков будут наказывать за плевки на поле, а на судьях будут установлены видеокамеры, которые будут фиксировать ругательные слова со стороны футболистов, передает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник Лассана Диарра прокомментировал это тем, что арбитрам приедтся удалять по 8 игроков в случае наказаний за любые ругательства.

Адриан Рабьо сказал, что футболисты даже не задумываются о плевках. Но при этом он согласился с тем, что это выглядит не очень эстетично.

После небольшой беседы и возмущений со стороны игроков, было объявлено, что это розыгрыш. Футболисты и ведущий долго смеялись над ситуацией.

28 августа главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Эусебио Ди Франческо сломал руку во время празднования гола, ударив по тренерской скамейке в матче второго тура чемпионата Италии против «Аталанты».

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