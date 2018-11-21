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Глава МИД Турции назвал покупку С-400 решенным делом

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал покупку российских ЗРК С-400 решенным делом.

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Как сообщает Reuters, об этом министр заявил журналистам после встречи с госсекретарем Майком Помпео в США.

«Эта сделка — решенное дело, я не могу ее отменить», — сказал Чавушоглу. При этом он добавил, что предпочитает закупки у союзников.

Сделка по поставкам ЗРК С-400 Турции была заключена в декабре 2017 года. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям страны не требуется разрешения третьих сторон для приобретения у России С-400.

В начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали соглашение о поставке Нью-Дели пяти полков С-400 «Триумф». Сумма сделки составила $5,43 млрд.

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