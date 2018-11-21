Россиянин работал хирургом и заведующим больницей по купленному диплому

Мужчина почти год проработал хирургом и заведующим Медведевской участковой больницей в Волгоградской области по поддельному диплому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что мужчина имел профессию педиатра, а затем купил диплом о профпереподготовке и сертификат с допуском по специальности «Хирургия» в Российском университете дружбы народов (РУДН). Прокуратура выявила, что он там никогда не учился, пишет URA.RU.

Также в надзорном ведомстве уточнили, что за прошедший год он не провел ни одной операции, он уже уволен. Мужчине предъявлено обвинение за использование заведомо подложного документа.

В марте 2018 года суд в Хабаровском крае запретил доступ к пяти интернет-сайтам, на которых продавались дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании.