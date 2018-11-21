Ураган «Майкл» сдвинул дом в США на 366 м

Штормовой ветер, который достиг скорости в 250 км/ч во время урагана «Майкл» в американском штате Флорида, передвинул жилой дом почти на 366 м. Об этом сообщил житель одного из населенных пунктов рядом с местом инцидента.

ЧП произошло в городе Мексико-Бич, которые больше всего пострадал от ударов стихии. При этом сам дом практически не пострадал, но у него частично совало крышу, пишет телеканал «360».

«Майкл» обрушился на штаты Флорида, Алабама и Джорджия, принеся проливные дожди и ураганный ветер.

10 октября урагану присвоили четвертую категорию из пяти возможных по шкале Саффира–Симпсона. На данный момент ураган рассеялся. Число погибших в результате урагана возросло до 29 человек.

Потенциальный ущерб от стихии оценивается в миллиарды долларов. В частности, разрушена база ВВС США Тиндалл во Флориде. Ураган уничтожил дома, гавань для стоянки судов и все близлежащие здания.