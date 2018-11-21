Трамп заявил о потере «огромного состояния» за время президентства

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

«Президентство стоило мне целого состояния, и я нормально к этому отношусь, я давно знал, что так будет», — отметил Трамп во время общения с журналистами.

Как отмечает ТАСС, президент США пояснил, что речь идет о потере «гигантского состояния», и пообещал когда-нибудь огласить конкретную сумму.

72-летний Трамп входит в список самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет. Во время предвыборной гонки он заявлял, что его состояние превышает $10 млрд, однако, по мнению экспертов, эта цифра сильно завышена.

2 ноября стало известно, что супруга американского президента Меланья Трамп заплатила за отель в Каире более $95 тыс. Пресс-секретарь первой леди отметила, что Трамп не оставалась в отеле с ночевкой, но в течение дня проводила встречи и посещала пирамиды.