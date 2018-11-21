Прямой эфир

Трамп заявил о потере «огромного состояния» за время президентства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

«Страх» президента: Белый дом переполошился из-за книги
Репортер, расследование которого стоило места Никсону, рассказал о Трампе и его ближнем круге

«Президентство стоило мне целого состояния, и я нормально к этому отношусь, я давно знал, что так будет», — отметил Трамп во время общения с журналистами.

Как отмечает ТАСС, президент США пояснил, что речь идет о потере «гигантского состояния», и пообещал когда-нибудь огласить конкретную сумму.

72-летний Трамп входит в список самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет. Во время предвыборной гонки он заявлял, что его состояние превышает $10 млрд, однако, по мнению экспертов, эта цифра сильно завышена.

2 ноября стало известно, что супруга американского президента Меланья Трамп заплатила за отель в Каире более $95 тыс. Пресс-секретарь первой леди отметила, что Трамп не оставалась в отеле с ночевкой, но в течение дня проводила встречи и посещала пирамиды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп заявил о желании посетить одну из зон боевых действий в мире
Трамп встретил главную рождественскую елку в Белом доме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017