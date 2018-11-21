Трамп заявил о желании посетить одну из зон боевых действий в мире

Президент США Дональд Трамп 20 ноября подтвердил, что намерен посетить одну из горячих точек мира, однако не раскрыл, какую именно.

Как пишет ТАСС, американский президент ранее заявил, что планирует поездки в зоны боевых действий, чтобы воодушевить дислоцированных в них военнослужащих США.

Ранее 20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.

14 ноября американской границы со стороны Мексики достигли первые группы мигрантов из Центральной Америки. Всего к границам США, по приблизительным оценкам, направляются около 7 тыс. беженцев. Все они надеются получить убежище в США или в Мексике.