Прямой эфир

Трамп заявил о желании посетить одну из зон боевых действий в мире

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп 20 ноября подтвердил, что намерен посетить одну из горячих точек мира, однако не раскрыл, какую именно.

Как пишет ТАСС, американский президент ранее заявил, что планирует поездки в зоны боевых действий, чтобы воодушевить дислоцированных в них военнослужащих США.

Ранее 20 ноября генерал-лейтенант Джеффри Бьюкенен заявил, что военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.

14 ноября американской границы со стороны Мексики достигли первые группы мигрантов из Центральной Америки. Всего к границам США, по приблизительным оценкам, направляются около 7 тыс. беженцев. Все они надеются получить убежище в США или в Мексике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США внедрили агентов в «караван мигрантов»
Указ Трампа по нелегалам заблокировали в суде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017