Телеканал «78» стал лауреатом премии «Золотой луч»

Канал Санкт-Петербурга и Ленинградской области «78» был признан лучшим региональным телеканалом в рамках премии «Золотой луч».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Игорь Максименко

Телеканалу «78» Национальной Медиа Группы (НМГ) удалось обойти трех финалистов — Астрахань ТВ и телеканал «Губерния». Главными критериями при отборе победителей стали объем аудитории и программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, а также разнообразие программного наполнения.

Всего телевизионным активам НМГ удалось заполучить 7 статуэток «Золотой луч». Это самое большое число наград среди всех холдингов-номинантов.

«Золотой луч» — ежегодная национальная премия среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых спутниковыми, кабельными и интернет-операторами на русском языке на территории России или за рубежом.