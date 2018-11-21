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Телеканал «78» стал лауреатом премии «Золотой луч»

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Фото: пресс-служба НМГ
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Канал Санкт-Петербурга и Ленинградской области «78» был признан лучшим региональным телеканалом в рамках премии «Золотой луч».

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Игорь Максименко

Телеканалу «78» Национальной Медиа Группы (НМГ) удалось обойти трех финалистов — Астрахань ТВ и телеканал «Губерния». Главными критериями при отборе победителей стали объем аудитории и программ собственного производства, оригинальность идеи канала и способы ее реализации, а также разнообразие программного наполнения.

Всего телевизионным активам НМГ удалось заполучить 7 статуэток «Золотой луч». Это самое большое число наград среди всех холдингов-номинантов.

«Золотой луч» — ежегодная национальная премия среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых спутниковыми, кабельными и интернет-операторами на русском языке на территории России или за рубежом.

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