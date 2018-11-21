Коробки с вакцинами нашли в лесу под Краснодаром

В лесу под Краснодаром обнаружили коробки с вакцинами против гриппа. Фото находки опубликовано в социальных сетях. Судя по маркировке, срок годности препарата еще не закончился. В поликлиниках города проводятся проверки.

Название выброшенной вакцины — «Совигрипп». Всего среди деревьев лежало пять коробок объемом по 90 упаковок препарата в каждой.

Как написано на коробках, вакцины приобрели специально для клиник Краснодарского края, сообщает ИА KrasnodarMedia. Сейчас власти пытаются выяснить, поступил ли препарат в какую-либо из поликлиник.