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Индейка дала «брифинг» в Белом доме в преддверии Дня благодарения

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Индейка, которую перед Днем благодарения «помилует» президент Дональд Трамп, предстала перед объективами фотографов в зале для пресс-брифингов в Белом доме.

По традиции перед Днем благодарения президент США проводит шуточную церемонию помилования двух индюшек, которых принято подавать на стол во время праздничного застолья.

Как сообщает «РИА Новости», в этом году для помилования выбрали индюшек Морковку и Горошка. Они вылупились 28 июня, а сейчас весят уже больше 17 кг.

В администрации президента уточнили, что Горошек любит кантри-музыку и попкорн, а его главная цель в жизни — научиться летать. Морковка предпочитает песни Элвиса Пресли и конфеты M&M's, она занимается йогой и мечтает встретиться с птицей-талисманом Политехнического университета Виргинии.

День благодарения отмечается в США ежегодно в четвертый четверг ноября. Он начинает праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

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