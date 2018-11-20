Индейка дала «брифинг» в Белом доме в преддверии Дня благодарения

Индейка, которую перед Днем благодарения «помилует» президент Дональд Трамп, предстала перед объективами фотографов в зале для пресс-брифингов в Белом доме.

По традиции перед Днем благодарения президент США проводит шуточную церемонию помилования двух индюшек, которых принято подавать на стол во время праздничного застолья.

Как сообщает «РИА Новости», в этом году для помилования выбрали индюшек Морковку и Горошка. Они вылупились 28 июня, а сейчас весят уже больше 17 кг.

Turkey Pardons Trump pic.twitter.com/ifIq4DKCXJ — Jeff Sawyer (@sawyerspeaks) November 17, 2018

В администрации президента уточнили, что Горошек любит кантри-музыку и попкорн, а его главная цель в жизни — научиться летать. Морковка предпочитает песни Элвиса Пресли и конфеты M&M's, она занимается йогой и мечтает встретиться с птицей-талисманом Политехнического университета Виргинии.

День благодарения отмечается в США ежегодно в четвертый четверг ноября. Он начинает праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.