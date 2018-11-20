Подмосковные Бронницы признаны лучшим малым городом для детей

Город Бронницы Московской области выиграл первое место на всероссийском конкурсе «Города для детей». За победу боролись 165 муниципальных образований из 54 регионов. Бронницы оказались лучшими среди малых городов.

Фонд поддержки детей решил организовать муниципальные площадки для профессионального обмена инновационным опытом в этой сфере. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня». Особое внимание будет уделяться работе с сельскими населенными пунктами.

Согласно генеральному плану, развитие Бронниц планируется за счет неиспользуемых в настоящее время площадей. Прогнозируется, что к 2020 году размер жилого фонда возрастет с 449,2 тыс. кв. м до 750,7 тыс. кв. м. При этом численность населения увеличится до 25 тыс. человек.