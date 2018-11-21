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Тело мужчины обнаружили на взлетной полосе Шереметьево

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На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево после взлета пассажирского самолета вечером во вторник обнаружили тело мужчины, на нем нашли следы механических повреждений.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта, личность погибшего установлена.

Об инциденте сообщил диспетчерам экипаж в 20:10 мск, по словам пилотов, произошло столкновение самолета с неизвестным предметом.

По данным РЕН ТВ, рядом с телом погибшего нашли посадочный талон. Ранее сообщалось, что самолет вылетел в Афины.

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