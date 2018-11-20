Парламент Франции принял законопроект по борьбе с ложными новостями

Национальное собрание Франции в окончательном чтении приняло законопроекты, которые направлены на борьбу с манипулированием информацией и ложными новостями, в том числе в период избирательных кампаний.

Отмечается, что проект поддержали 183 парламентария, против выступили 111 человек, еще восемь воздержались. Как пишет «РИА Новости», ранее законопроект был принят сенатом, за него проголосовали 347 парламентариев.

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале января 2018 года заявил о разработке закона по борьбе с ложными новостями. Ложной информацией, согласно проекту, считается любое обвинение или утверждение, которое лишено проверяемых фактов.

2 мая начальник отдела международных информационных проблем департамента информации и печати МИД РФ Максим Буякевич на 40-й сессии комитета ООН по информации предложил выработать механизм противодействия лживым новостям.