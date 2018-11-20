Памятник генерал-губернатору Финляндии хотят установить под Новгородом

Петербургский «Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы в деревне Язвищи» начал сбор пожертвований на создание памятника генерал-губернатору Финляндии Николаю Бобрикову в деревне Козловка Окуловского района Новгородской области. Там располагалось его имение.

Проект на сумму 1,75 млн рублей размещен на ресурсе planeta.ru. Скульптурой займется петербургская архитектурная мастерская «Тектоника», отмечает «Новгород.ру».

Николай Бобриков был генерал-губернатором Финляндии и командующим войсками Финляндского военного округа, членом Государственного совета Российской империи. 3 июня 1904 года он был смертельно ранен в здании финляндского сената.