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США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

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Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона.

В связи с подозрениями в поставках иранской нефти, США ввели санкции против двух российских компаний. Кроме того, в список попала иранская компания и шесть физических лиц, пишет «РИА Новости».

По словам представителя, схема поставок позволила сирийскому правительству получать миллионы баррелей иранской нефти за сотни миллионов долларов. Средства якобы используются для финансирования корпуса стражей исламской революции, а также движения ХАМАС, отмечает «Газета.ru».

8 мая американский президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном. Кроме того, он принял решение возобновить действие санкций против страны, а также ввести новые. В Европе к данному решению отнеслись отрицательно, и Евросоюз активно работает над обходом санкций США, в частности над специальным механизмом расчетов ЕС с Ираном — Special Purpose Vehicle (SPV).

5 ноября Вашингтон продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1979 году в рамках исполнительного указа бывшего лидера страны Джимми Картера. Ограничительные меры затрагивают нефтяной сектор Ирана.

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