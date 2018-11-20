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Экс-супруге Джигарханяна назначили 200 часов обязательных работ

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Мировой суд признал экс-супругу жену Армена Джигарханяна и бывшего директора его театра Виталину Цымбалюк-Романовскую виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщила адвокат подсудимой Лариса Широкова.

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«Судья признала виновной мою подзащитную Виталину Цымбалюк-Романовскую по ч. 1 ст 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и назначила ей наказание в виде 200 часов обязательных работ», — приводит ТАСС комментарий юриста.

Суд также удовлетворил иск артиста о причинении морального вреда и обязал обвиняемую выплатить ему 200 тыс. рублей компенсации.

Обвинение экс-супрурге Джигарханяна предъявили в декабре 2017 году. Следователи установили, что Цымбалюк-Романовская установила в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусную скрытую видеокамеру, а затем запись с нее оказалась в эфире одного из центральных каналов. Цымбалюк-Романовская не признала вину и заявила о намерении обжаловать приговор, уточняет «Газета.ру».

В октябре 2017 года 82-летний Джигарханян попал в больницу, после чего заявил, что супруга «причинила ему много боли» и он не может ее простить. Затем Цымбалюк-Романовская уволилась из театра под руководством Джигарханяна и пара расторгла брак.

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