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«ПИК» приостановил работы на площадке в столичном Кунцево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Девелопер «ПИК» приостановил работы на строительной площадке в столичном районе Кунцево до вынесения решения Верховного суда России по поводу законности проекта планировки территории.

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Как рассказал 20 ноября начальник управления исходно-разрешительной документации компании Никита Андрианов, «на площадке ничего не происходит», передает ТАСС.

По данным некоторых участников протестных действий, рассказывающих о событиях в соцсетях, жители малоэтажных домов на улице Ивана Франко, которые ранее попали в программу сноса домов первого периода индустриального домостроения, не хотят выезжать из квартир. На этой улице планируется строительство дома под переселение, где не предусмотрены помещения под продажу.

Верховный суд рассмотрит вопрос о правомерности проекта 22 ноября.

В ноябре на востоке Москвы началось строительство семи жилых домов по программе реновации, утвержденной в 2017 году.

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