Эксперты назвали самые популярные топонимы

На круглом столе в «Известиях» эксперты назвали самые популярные географические названия в России. Наиболее распространенное наименование — платформа какого-то километра.

Кроме того, специалисты отметили, что в мировой практике зачастую встречается увековечение памяти известных личностей.

«В социуме превалирует стереотип, что в честь выдающейся личности обязательно надо назвать улицу. Это плохо. Топонимический ландшафт должен обладать уникальностью. А в советский период мы пришли к тотальному вымыванию оригинальной топонимии: города все были сплошь под копирку с проспектами Ленина, Свердлова, Калинина и улицами Строителей», — пояснил член Русского географического общества, кандидат географических наук Андрей Герцен.

Также популярностью в стране пользуется Проектируемый проезд. Эксперты рассказали, что подобные названия присваиваются объектам временно, на стадии планирования микрорайонов. Впоследствии они получают новые наименования.

Подробнее читайте в свежем выпуске «Известий» — «Имя для «Внучки»: зачем переименовывают аэропорты».