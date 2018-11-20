УЕФА утвердил пять тренировочных площадок в Петербурге для Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил пять тренировочных площадок в Санкт-Петербурге для подготовки участников чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом сообщили на сайте петербургской администрации во вторник, 20 ноября.

Речь идет о стадионах «Петровский» и «Смена», находящихся в ведении ФК «Зенит», стадионах «Олимпиец» и «Спартак» в городах-спутниках Санкт-Петербурга Павловске и Зеленогорске, а также о базе «Зенита» в Удельном парке. Все эти объекты в настоящее время являются действующими, на них проводятся тренировочные занятия и спортивные соревнования, говорится в сообщении.

Подготовка к ЧЕ-2020 обсуждалась на совещании в Москве. На нем присутствовал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Он рассказал о высокой оценке инфраструктуры города со стороны представителей УЕФА.

«Каких-либо дополнительных требований в отношении строительства новых инфраструктурных объектов для данного турнира озвучено не было», — заявил Кириллов. По его словам, подготовленные площадки соответствуют всем необходимым требованиям.

Упомянутые площадки использовались в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года. На базе «Зенита» занималась сборная Саудовской Аравии, на «Олимпийце» — команда из Коста-Рики, на «Спартаке» — сборная Англии.

В Санкт-Петербурге пройдут четыре игры чемпионата Европы – 2020: три матча группового этапа и один четвертьфинал. Впервые соревнования пройдут в 12 городах Европы.