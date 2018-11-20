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Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам

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Суд вынес решение по делу бывшей жены народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, которая обвинялась в нарушении неприкосновенности личной жизни. Мировой суд признал женщину виновной в преступлении и приговорил ее к 200 часам обязательных работ и выплате 200 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Деньги должны быть выплачены в пользу Джигарханяна, сообщил корреспондент «Известий».

В ходе рассмотрения дела обвинение доказало, что Цымбалюк-Романовская организовала размещение в рабочем кабинете супруга скрытой видеокамеры. Запись, содержащая личную тайну, показали в телеэфире, пишет RT. Суд рассматривал дело в закрытом режиме.

Подсудимая заявила, что себя виновной не считает, ее представители намерены обжаловать приговор.

В конце ноября 2017 года суд расторг брак между супругами.

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