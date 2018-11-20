Эксперты определили критерии успешных топонимов

На круглом столе в «Известиях» эксперты рассказали о критериях успешности географических названий. По их мнению, топоним должен нести в себе историческую память, а также иметь простое произношение. В этом случае название быстро приживается.

Специалисты подчеркнули важность наименований объектов для компаний. От удачности названий зависят их продажи и доходы.

«Например, ритейлер «Ашан» не решился выйти на российский рынок с транслитерацией своего названия (Auchan читается как «Ошан»), потому что исследования показали, что бренд на «о» в России работать не будет. Когда «Лада-Калина» вышла на финский рынок, оказалось, что «калина» по-фински — что-то сломанное и дребезжащее. Разумеется, это сказалось на продажах», — пояснил руководитель магистратуры Urban Studies Московской высшей школы социальных и экономических наук Ярослав Ковальчук.

Кроме того, эксперты отметили, что перед присвоением топонимов следует проводить социальные исследования, а также опрос общественного мнения.

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