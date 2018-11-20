Появилось видео задержания участника теракта в Буденовске

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика Хазваха Черхигова, участвовавшего в захвате заложников и теракте в Буденновске под Ставрополем в 1995 году.

На кадрах Черхигов представляется и подтверждает, что в составе банды Шамиля Басаева участвовал в нападении в Буденновске.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали бандита 19 ноября в Москве.

Теракт в Буденовске произошел 14 июня 1995 года. В результате вооруженной атаки боевиков погибли 129 человек, в том числе 18 милиционеров и 17 военных. Еще более 400 человек пострадали. Террористы удерживали в заложниках более полутора тысяч граждан. Главарь банды Шамиль Басаев был ликвидирован силовиками в 2006 году в ходе спецоперации в Ингушетии.

В конце августа Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Чечни, состоявшего в банде Шамиля Басаева. По данным следствия, он участвовал в том числе в нападении на военнослужащих в 1999 году, в результате которого погибли 15 человек.