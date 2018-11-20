Рекордное число резидентов вступило в ОЭЗ «Липецк»

В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк» прошло заседание Экспертного совета по рассмотрению бизнес-планов инвесторов. В 2018 году статус резидента ОЭЗ получило 10 новых компаний, что является рекордом с начала основания управляющей компании.

В списке одобренных проектов: завод по производству готовых кормов для животных, центр обработки данных, производство гибридных семян сахарной свеклы, предприятия по выпуску устройств для изготовления зоопротеина и крупномодульного энергетического оборудования, отмечает GOROD48.

Напомним, завод систем капельного орошения в Чаплыгинском районе Липецкой области готов к новому рекорду. Компания «Новый век агротехнологий» будет производить порядка 1 млн м капельной ленты в сутки. В конце ноября будет установлена новая линия. Она поступит в ОЭЗ «Чаплыгинская» из Китая.