Facebook работает над устранением сбоя в своих приложениях

Компания Facebook пытается устранить неполадки в работе своих приложений. Об этом они написали на своей официальной странице в социальной сети Twitter 20 ноября.

«Мы знаем, что некоторые люди испытывают проблемы с доступом к приложениям Facebook. Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее», — говорится в сообщении.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible. — Facebook (@facebook) 20 ноября 2018 г.

Ранее 20 ноября сообщалось, что пользователи Facebook Messenger из ряда стран столкнулись с проблемами в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Жалобы о сбоях поступали из Польши, Великобритании и Франции, а также из Португалии, Италии, Венгрии, Бельгии и Дании.

Кроме того, во вторник появились сообщения о сбое в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Неполадки наблюдаются в Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании и некоторых других странах. Проблемы испытывают в том числе пользователи из России. Кроме того, жалобы поступают из США, Южной Америки и Азии.