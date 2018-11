Facebook работает над устранением сбоя в своих приложениях

Компания Facebook пытается устранить неполадки в работе своих приложений. Об этом они написали на своей официальной странице в социальной сети Twitter 20 ноября.

«Мы знаем, что некоторые люди испытывают проблемы с доступом к приложениям Facebook. Мы работаем над тем, чтобы решить проблему как можно скорее», — говорится в сообщении.

We know some people are having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.